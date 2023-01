2 Buchtipps von Katharina Scholz

Bücher und Autoren

Katharina Scholz (40) ist Key Account Managerin bei Droemer Knaur und Nachfolgerin von Nadja Kneissler als Vorsitzende des Fördervereins Berufsbildung Buchhandel im Börsenverein. Scholz empfiehlt 2 Titel:

„Ein Autor, den ich schon lange bewundere, ist Matt Haig. Nicht nur seine Bücher sind alle anders und immer besonders, auch als Mensch hat er mich beeindruckt, als ich ihn 2014 in London persönlich kennenlernen durfte. Seine Offenheit beim Thema Depression hat mich damals ein bisschen sprachlos gemacht. Und er ist einfach unglaublich witzig! ‚Die Mitternachtsbibliothek‘ ist ein Leseerlebnis, das lange nachhallt und berührt, mich als Lesende reicher und mutiger zurücklässt. Ab und zu höre ich aber auch auf Empfehlungen über Instagram. In diesem Fall hat Mona Ameziane im letzten Jahr ein Herbstbuch empfohlen, dass ich erst jetzt lesen konnte. ‚In den Wäldern der Biber‘ von Franziska Fischer ist ein Buch, das beim Lesen dieses ‚Katharina-Hagena-Der-Geschmack-von-Apfelkernen-Gefühl‘ auslöst. Man kann die Natur und die Menschen spüren, als wären sie quasi direkt neben einem. Es ist einfach magisch, was Bücher können!“

Matt Haig Die Mitternachtsbibliothek, 320 S., 20 €, Droemer, ISBN 978-3-426-28256-4

Franziska Fischer In den Wäldern der Biber, 320 S., 22 €, Dumont, ISBN 978-3-8321-6592-5