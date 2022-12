Ausbildung: Katharina Scholz folgt auf Nadja Kneissler

Personalia

Katharina Scholz (40), Key Account Managerin bei der Droemer Knaur Verlagsgruppe in München, ist neue Vorsitzende des Fördervereins Berufsbildung Buchhandel. Die Mitgliederversammlung wählte sie am Montag zur Nachfolgerin von Nadja Kneissler, Verlagsleitung Buch und Business Development bei Delius Klasing, die das Amt seit 2015 innehatte, gerade aber ihren Abschied angekündigt hatte.

Scholz war von 2009 bis 2011 die erste Nachwuchssprecherin des Börsenvereins. Von 2011 bis 2020 engagierte sie sich im Berufsbildungsausschuss.

„Schon während meiner Zeit als Nachwuchssprecherin des Börsenvereins und später im Berufsbildungsausschuss hat mir die Arbeit für den und mit dem Nachwuchs der Branche große Freude gemacht. Umso schöner ist es jetzt für mich, diese Arbeit in meinem neuen Amt als Vorsitzende des Fördervereins fortsetzen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit engagierten Kolleg*innen und bedanke mich für das Vertrauen. Ich bringe einige Ideen rund um Kommunikation, Vernetzung und Fördermöglichkeiten mit, möchte aber auch zuerst ein Verständnis für das Amt und die Bedürfnisse entwickeln“, sagt Katharina Scholz.

Über den Förderverein Berufsbildung Buchhandel

Der Förderverein Berufsbildung Buchhandel unterstützt die Ausbildung innerhalb der Branche durch verschiedene Maßnahmen. So können etwa finanziell benachteiligte Nachwuchskräfte und Unternehmen Zugang zu Bildungsmaßnahmen erhalten. Unternehmen der Branche oder Einzelpersonen können Mitglied werden und so einen Beitrag für die Aus- und Weiterbildung in der Branche leisten. Auch einmalige Spenden sind möglich. Weitere Informationen unter https://www.boersenverein.de/bildung-karriere/foerderverein-berufsbildung-buchhandel-ev/.