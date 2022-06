Reinhilde Rösch verstärkt die Rechtsabteilung des Börsenvereins

Personalia, Verband

Reinhilde Rösch (52), bislang Geschäftsführerin des Landesverbandes Baden-Württemberg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, wechselt in die Rechtsabteilung des Bundesverbandes. Die Volljuristin übernimmt ab 1. Januar 2023 die Aufgaben von Kristian Müller von der Heide, der seine Tätigkeit nach 44 Dienstjahren altersbedingt wesentlich reduzieren werde.

Die Geschäftsstelle in Stuttgart leitet Rösch noch bis zum 31. Dezember 2022. Nach ihrem Wechsel zum Bundesverband sollen ihre Tätigkeitsschwerpunkte in der Beratung der Mitglieder in branchenspezifischen Rechtsfragen liegen. Sie berichtet an Börsenvereins-Justiziar Christian Sprang.



Thomas Lindemann, Vorsitzender des Vorstandes des Landesverbandes Baden-Württemberg und seine Stellvertreterin Solvey Munk danken Reinhilde Rösch für ihr Engagement: „Sie hat in den letzten zehn Jahren die Entwicklung unseres Landesverbandes maßgeblich mitgeprägt. Wir freuen uns, dass sie uns und den Mitgliedern nicht ganz verloren geht.“



Rösch führt die Geschäfte des Landesverbandes Baden-Württemberg seit Januar 2013. Seit 2013 ist sie zudem ehrenamtliche Arbeitsrichterin am Arbeitsgericht Stuttgart.