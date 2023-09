Neue Reihe »Schöne Bücher Bibliothek«

Bücher und Autoren, Verlage

Seit 2020 existiert das Netzwerk „Schöne Bücher“, in dem mittlerweile über 100 unabhängige Verlage aus ganz Deutschland ihre Arbeit stärker sichtbar machen und gleichzeitig Synergien nutzen wollen. Initiator war seinerzeit die Edition Wannenbuch mit Sitz in Chemnitz.

Das Thema Synergie wird nun auch nach außen hin deutlich, denn das Netzwerk startet die Reihe Schöne Bücher Bibliothek, eine erste verlagsübergreifende Buchreihe. Die Schöne Bücher Bibliothek startet mit zehn kuratierten Titeln aus ganz verschiedenen Genres.

Zum Start trommelt das Netzwerk: Als Paten für die Reihe konnten Buchhändler aus ganz Deutschland gewonnen werden – von Peterknecht Erfurt über „Die Eule“ aus Weimar bis zur Buchhandlung Lessing und Kompanie aus Chemnitz. Dazu gibt es zu jedem Buch einen Buchblogger als Paten. Die Paten konnten die Titel vorher lesen und haben den Verlagen Rezensionen geliefert. Zudem geben sie Rat und Hilfe bei Fragen rund um den Buchhandel sowie das Marketing, helfen zudem bei der Sichtbarkeit der Bücher oder stehen – im Fall der Buchhändler – auch für Lesungen bereit.

Mehr Informationen zur Reihe: www.schoenebuecher.net/ bibliothek

Jens Korch, Verleger des Paperento Verlags aus Sachsen und Initiator der verlagsübergreifenden Buchreihe: „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es für unabhängige Verlage umso wichtiger, gemeinsam zu agieren – und so Synergien zu nutzen, etwa mit gemeinsamen Veranstaltungen, Marketing-Aktionen oder überhaupt bei der Buchproduktion.” Ein Jahr lang ist die Buchreihe vorbereitet worden. Im Oktober 2023 stellt das Schöne-Bücher-Netzwerk die Titel auf der Frankfurter Buchmesse an einem eigenen Stand vor – in Halle 3.1, A94-97. Zudem sind Veranstaltungen auf dem Messegelände selbst sowie im Rahmen-Programm „Open Books“ in Frankfurt/Main geplant.

Webseite des Netzwerks: www.schoenebuecher.net

Rückblick: