Auszeichnungen während der Frankfurter Buchmesse

Bücher und Autoren, Verlage

Rund um die Frankfurter Buchmesse wurden auch in diesem Jahr zahlreiche Preise verliehen. Den Auftakt macht traditionell der Deutsche Buchpreis, der in diesem Jahr an Anne Weber ging, ein fester Termin am letzten Messetag ist stets die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, den der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen erhielt.

Weitere Auszeichnungen im Überblick (Auswahl):