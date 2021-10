Neue Normalität: Zögerlich trotz Lockerung

Es ist eine Rückkehr der Präsenzveranstaltungen mit gebremstem Schaum: Mit gemäßigter Erwartung wird jetzt das einstmals globale Branchenevent Frankfurter Buchmesse unter Hygieneauflagen neu entdeckt. Auch andere Veranstalter testen und tasten sich an die Normalität unter liberalisierten Corona-Bedingungen heran. „An Events muss man die Leute zwar nicht neu gewöhnen. Aber schon an Räume, in denen sich mehr als 10 Menschen aufhalten“, konstatiert etwa der Erfurter Buchhändler Peter Peterknecht, der gerade das Erfurter Krimifestival ausrichtet (s. auch das Interview hier).