„Pulle & Stulle“: Lesefutter und zwei Gläschen

In Nordenham gibt’s immer noch Platz für ein, zwei Ideen unterm Kiel. Im übertragenen Sinn. Anne von Bestenbostel und ihr Team gestalten in der Stadt an der Wesermündung seit Jahren eine dieser lebendigen Buchhandlungen voller Veranstaltungen.

Manchmal sogar etwas viel, wie von Bestenbostel gerade mit einem Lachen zugibt. Denn im November knubbelt es sich ein bisschen im Norden. Zwischen dem „Schottischen Abend“ und „Weihnachten mit Viky und Vici“ schiebt das Team noch „Pulle & Stulle“ ein, einen Abend mit Schnittchen, Wein und Büchern.