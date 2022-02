Papierindustrie fordert Eingreifen der Politik

Markt, Produktion & Prozesse

Die Sorgen bei den Einkäufern in den Verlagen reißen nicht ab: Der Papiergroßhändler Igepa etwa berichtet von aktuellen Preiserhöhungen der Hersteller grafischer Papiere zum Monatsanfang in Höhe von teils mehr als 15%. Die Gründe sind die bekannten: Weiter steigende Energiekosten, anhaltende Knappheit von Frachtkapazitäten und Preissteigerungen bei der Rohstoffbeschaffung.

Die Papierpreiserhöhungen gibt Igepa in gleicher Größenordnung an seine Kunden weiter – und warnt zugleich vor weiteren Preisrunden: „Gegenwärtig gibt es für den Sektor grafische Papiere und Karton sowie die weiteren Verbrauchsmaterialien zur Print-Produktion keine Anzeichen für eine Entspannung der aktuellen Preisentwicklung. Nach unserer Einschätzung ist zumindest im ersten Halbjahr 2022 mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.“ Weil die Papiereinkäufer mit Blick auf die langen Lieferzeiten zusätzliche Sicherheitsbestellungen tätigten, verschärfe sich die Lage weiter. Auch der Streik in den finnischen Werken der UPM-Gruppe seit Jahres­beginn belaste die Verfügbarkeit von grafischen Klein- und Großformat- Papieren wie auch Rollenoffset-Qualitäten.

Nachrichten und Analysen zur Situation auf den Beschaffungsmärkten bündelt buchreport in einem Themenschwerpunkt Beschaffung

Energiepreise deckeln, Einfuhrzölle beseitigen

Angesichts der angespannten Lage werden jetzt Rufe nach politischer Intervention lauter: Die Papierhersteller fordern eine staatliche Deckelung der Strom- und Gaspreise, heißt es vom deutschen Verband „Die Papierindustrie“, in dem sich 105 Unternehmen zusammengeschlossen haben. Zudem erwarteten die Unternehmen Liquiditätshilfen, sonst sei die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet, so der Verband.

Unterfüttert werden die Forderungen mit Ergebnissen einer Umfrage unter den Verbandsmitgliedern:

80% der Mitglieder gaben an, durch Preissteigerungen bei Strom und Gas vor allem kurz- und mittelfristig stark bis sehr stark belastet zu werden.

Über die Hälfte rechnet damit, die Preissteigerungen nicht an die Kunden weitergeben zu können.

30% rechnen mit zeitweisen Produktionsstopps.

60% fürchten, in der Folge nicht mehr ausreichend in die Transforma­tion ihrer Produktionsprozesse investieren zu können.

Bereits Ende 2021 hatten der Verband der europäischen Papierhersteller CEPI und andere energieintensive Industrien die EU-Staats- und Regierungschefs aufgefordert, bei den massiv steigenden Energiepreisen einzugreifen.

Der Bundesverband Druck und Medien e. V. (bvdm) stützt den Appell der Papierhersteller und schiebt auch eine eigene Forderung hinterher zu den seit 2017 geltenden Einfuhrzöllen der EU-Kommission für Rollen­papiere und für LWC-Papiere/leichtgewichtige gestrichene Papiere aus China. Hauptgeschäftsführer Paul Albert Deimel: „Wer immer noch meint, in der aktuellen Krise auf solche Sanktionen zum Schutz europäischer Produzenten setzen zu müssen, gefährdet die Wertschöpfungskette für Printprodukte endgültig. Die Versorgung mit bezahlbarem Papier muss jetzt im Vordergrund stehen.“