Grafiken automatisch generieren mit Abyssale

Strategie & Transformation

Für Produkte und fürs Marketing braucht man vielerorts sich ähnelnde Grafiken. Es wäre langwierig und teuer, sie einzeln zusammenzustellen. Schneller geht es mit den richtigen Werkzeugen und einer datenbankgestützten Serienproduktion.

Multimedia-Experte Roman Schurter (Edupartner) stellt in einer Serie auf buchreport.de einige dieser Werkzeuge vor und erklärt die Anwendungsgrundlagen. Das französische Tool Abyssale ist für ihn besonders attraktiv, da es sich mit der webbasierten Workflow-Engine Zapier in einen vollautomatischen Produktionsprozess integrieren lässt.

Nachdem wir in den letzten zwei Beiträgen schon Deckset und mit Photoshop automatisch Bilder generiert haben, möchte ich Ihnen heute einen Webdienst vorstellen, der das alles toppt. Warum? Weil man diesen tollen Service mit Zapier verknüpfen kann und somit eine 100%-Automatisierung erreicht.

Aber der Reihe nach.

Bonjour, Abyssale!

Der Service, von dem ich hier berichte, heißt Abyssale. Die französische Firma dahinter ist noch relativ neu und die Entwickler hauen im Moment sehr häufig neue Features raus.

Abyssale funktioniert komplett online und hat ein attraktives Preismodell für Personen, die in großen Massen Bilder produzieren müssen. Für ein Ab-und-Zu-Generieren würde ich eher zu Photoshop greifen.

Der Vorteil von Abyssale ist, dass man ein Template von Beginn an für verschiedene Social-Media-Kanäle anlegen kann. Man kennt das ja: Ein Facebook-Poster hat andere Dimensionen als ein Instagram-Bild als ein LinkedIn-Beitragsposter… Abyssale bietet sogar – wie Adobe Spark und Canva auch – eine automatische Größenwandlung. Wenn man für einen Kanal ein Template erstellt hat, kann man auf Knopfdruck andere Größen einrichten und alles noch ein wenig zurechtziehen.

Apropos Spark und Canva: Der Template-Editor von Abyssale funktioniert sehr ähnlich. Ich wähle eine Bühne und platziere verschiedene Elemente darauf. Jedes Element landet auf einer separaten Ebene und jedes Element kann ich nachher dynamisch austauschen.

Template mit Daten verknüpfen

Ist das Template erst einmal erstellt, definiere ich die Datengrundlage, mit der dann die Bilder erzeugt werden. Auch hier zeigt sich Abyssale innovativ. Natürlich kann ich ein .csv-Dokument importieren. Viel spannender ist aber die Möglichkeit, gleich eine Airtable-Tabelle als Grundlage zu verwenden. Oder noch innovativer: Ich lasse die Daten von Zapier anliefern.

Egal, aus welcher Quelle die Daten stammen, ich mappe sie in einer übersichtlichen Liste gleich mit den Ebenen meines Templates.

Abyssale sammelt alle meine Eingaben und erstellt zu jedem meiner Projekte eine Tabelle, die ich nun überprüfen oder auch manuell noch ergänzen kann. Dabei kann ich übrigens auch eine Ladung Bilder hochladen, um diese aus diesem Pool dann dynamisch ins Template einfließen zu lassen.

Und los geht’s!

Stimmen die Datentabelle und das Template, kann ich nun einfach auf den Knopf drücken und Abyssale generiert im Hintergrund die gewünschten Bilder in allen ausgewählten Größen. Diese kann ich dann herunterladen und direkt verwenden.

Automatisierungs-Potential

Ich sehe in Abyssale ein unglaubliches Automatisierungspotenzial. Schon in seinen Grundfunktionen kann man hier einfach und schnell Bilder erzeugen, für die man manuell sehr viel unkreative Zeit aufwenden müsste. Die Steuerung des dynamischen Austauschs der Inhalte löst Abyssale sehr elegant und mit vielen intelligenten Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise die Schriftfarbe in meiner Anwendung mit dem Fragentext gleich mitvariieren.

So richtig attraktiv wird Abyssale aber im Zusammenhang mit Zapier. Stellen Sie sich ein Szenario vor, bei dem man über ein Formular oder eine E-Mail alle notwendigen Inhalte eines Bildes erfasst, über Zapier an Abyssale übergibt und dann den Downloadlink des Bildes nach ein paar Sekunden gleich an den Kunden übergibt. Da muss kein Mensch mehr designen, der gesamte Prozess lässt sich automatisieren. Damit lassen sich Katalogbilder, Ad-Banner, Social-Media-Poster oder auch Zertifikate völlig automatisch generieren.

Wer schon viel mit Canva oder Spark arbeitet, der sollte sich Abyssale mal anschauen: Gestalterisch steht es den anderen beiden in keiner Weise nach, technisch und bezüglich Automatisierung hat es die Nase weit vorne!

P.S: Auch für Blogger könnte Abyssale interessant sein. Ein WordPress-Plugin sorgt nämlich dafür, dass aus dem Titel und den Metadaten eines Blogbeitrags automatisch ein Featured Image erstellt und eingebunden wird.

Mit freundlicher Genehmigung von publishing.blog.