Hueber kauft Hase und Igel Verlag

Verlage

Der auf Lehr- und Lernmedien für Sprachen konzentrierte Hueber Verlag erweitert sein Portfolio: Zum 1. Januar 2023 übernimmt das Unternehmen, mit einem Umsatz von 25 Mio Euro (2021) auf Rang 64 im buchreport-Ranking „Die 100 größten Verlage“, sämtliche Geschäftsanteile des ebenfalls in München ansässigen Hase und Igel Verlags.

Der Hase und Igel Verlag ist ein 1995 von Heinz-Jürgen Valeske (62) aus der Taufe gehobener pädagogischer Fachverlag, der in den Bereichen Schule, Kindergarten und Lerntherapie publiziert, aber auch lerntherapeutische Spiele anbietet. Die Publikationen „ergänzen in idealer Weise unser Verlagsprogramm, das wir künftig in über 60 Ländern gemeinsam anbieten können“, kommentiert Michaela Hueber, geschäftsführende Gesellschafterin von Hueber, die Transaktion. Gleichzeitig profitiere Hueber „von Hase und Igels starkem Schulvertrieb in Deutschland“, da Hueber künftig mit seinen Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrwerken verstärkt an staatlichen Schulen vertreten sein werde.

Im Hase und Igel Verlag sind derzeit insgesamt rund 1600 Titel lieferbar, pro Jahr kommen laut Valeske zwischen 80 und 100 Novitäten hinzu. Der Verlag mit seinen 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird nach dem Verkauf an den Hueber Verlag am bisherigen Standort und unter der Geschäftsführung von Valeske weitergeführt. Die Transaktion erfolgt auch mit Blick auf eine Weichenstellung für die kommenden Jahre. „Mit der Übernahme durch Hueber ist die Zukunft des Verlages langfristig gesichert“, erklärt Valeske.