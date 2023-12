Bilderbuchverlag NordSüd übernimmt Edition bi:libri

Verlage

Die bilinguale Edition bi:libri geht zum 1. Januar an den Zürcher Bilderbuchverlag NordSüd. Die bisherige Geschäftsführerin der Edition bi:libri Kristy Koth bleibt weiterhin an Bord.

Edition bi:libri wurde 2004 in München gegründet und war nach eigener Angabe einer der ersten Verlage Deutschlands, der sich auf zwei- und mehrsprachige Kinderbücher spezialisiert hat. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, sollten in ihrer Sprachentwicklung durch bilinguale Bücher unterstützt werden. Kristy Koth ist seit 2015 Inhaberin und Geschäftsführerin. Für den international agierenden NordSüd Verlag sind mehrsprachige Bilderbücher seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Portfolios.

Edition bi:libri und NordSüd arbeiten bereits seit 2008 im Bereich mehrsprachiger Bilderbuchausgaben zusammen. Seit vier Jahren kooperiert bi:libri auch mit dem amerikanischen Imprint von NordSüd. Die Zusammenarbeit der beiden Verlage soll nun durch die Übernahme verstärkt werden. Kooperationspartner ist der Münchner Hueber Verlag, der die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von bi:libri seit 2010 erfolgreich steuert. Diese Zusammenarbeit wird auch weiterhin fortgesetzt.

Herwig Bitsche und Andrew Rushton, Geschäftsführer von NordSüd, sehen in bi:libri eine wertvolle Ergänzung ihrer mehrsprachigen Programmausrichtung. „In der Mehrsprachigkeit von Bilderbüchern liegt großes Potential“, so Verleger Bitsche. Der Bedarf an mehrsprachigen Bilderbüchern sei in den letzten Jahren durch äußere Faktoren gestiegen. „Edition bi:libri wird wiederum von der internationalen Erfahrung und dem Netzwerk von NordSüd profitieren“, formuliert Rushton.

Für Kristy Koth ist NordSüd ein Wunschpartner: „Ich habe immer die herausragend hohe Qualität des Verlagsprogramms bewundert. In den letzten Jahren haben wir bereits viele Titel in unser zweisprachiges Portfolio aufgenommen.“