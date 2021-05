Peter James landet mit Polizei-Krimi auf Platz 1

Bücher und Autoren

Peter James hat Richard Osman verdrängt: Osmans „The Thursday Murder Club“ hielt sich mehrere Wochen auf Platz 1 des britischen Belletristik-Rankings, doch muss jetzt Platz für James’ neuen Thriller „Left You Dead“ (Macmillan) machen, der direkt auf Platz 1 ins UK-Ranking einsteigt. Es ist der inzwischen 17. Krimi rund um Detective Superintendent Roy Grace, der in der südenglischen Küstenstadt Brighton ermittelt, nachdem eine Frau während eines Supermarktbesuchs spurlos verschwindet.

Auch außerhalb seiner Bücher interessiert sich der Brite für die Arbeit der Polizei: Er ist Schirmherr einer britischen Polizei-Stiftung, Vizepräsident eines Polizei-Museums in Brighton und hat außerdem der Polizei der Grafschaft Sussex 2 Einsatzwagen spendiert, die seinen Namen tragen.

Insgesamt 36 Romane hat der 72-jährige Peter James bisher veröffentlicht und das mit Erfolg: Allein die Krimis um Ermittler Grace verkauften sich mehr als 20 Mio Mal und avancierten zu internationalen Bestsellern. Die ersten beiden Bände der Reihe, „Dead Simple“ und „Looking Good Dead“, wurden 2021 verfilmt und laufen unter dem Namen „Grace“ im britischen Fernsehen. Einige der Romane wurden außerdem für die Theaterbühne adaptiert.

James’ deutscher Verlag Fischer Scherz bringt im Herbst die Übersetzung des 14. Falls. „Er will dein Ende“ erscheint am 27. Oktober 2021. Bis deutsche Fans die Übersetzung von „Left You Dead“ lesen können, wird es wohl noch etwas dauern.