Ben Aaronovitch lässt Peter Grant wieder ermitteln

Bücher und Autoren

Die Fans von Ben Aaronovitch haben allen Grund zur Freude: Der 9. Band der „Die Flüsse von London“-Reihe ist erschienen und auch direkt zum Bestseller geworden. „Amongst Our Weapons“ (Gollancz) sichert sich in dieser Woche Platz 1 der britischen Belletristik-Bestsellerliste. Auch in Deutschland steigt der Titel hoch ins Ranking ein: Die unter dem Titel „Die Silberkammer in der Chancery Lane“ bei dtv erschienene Übersetzung landet auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.

Der 1. Band der Urban-Fantasy-Reihe „Rivers of London“ erschien 2011. Seitdem folgten nicht nur 8 Fortsetzungen, sondern auch zahlreiche Kurzgeschichten-Sammlungen, die andere Charaktere der Reihe begleiten. In „Amongst Our Weapons“ steht aber wieder der Londoner Polizist und Zauberlehrling Peter Grant im Mittelpunkt: In den eigentlich gut bewachten Silberkammern der Chancery Lane wurde eine Leiche gefunden, der scheinbar das Herz herausgerissen wurde. Peter Grants Ermittlungen führen ihn schnell zu einem zweiten Toten und schon bald über Londons Stadtgrenzen hinaus.

Der 58-jährige Ben Aaronovitch hat sich in seiner Heimat Großbritannien nicht nur als Fantasy-Autor, sondern auch als Drehbuch-Autor einen Namen gemacht. In den 1980er- und 1990er-Jahren schrieb er mehrere Episoden der erfolgreichen Science-Fiction-Serien „Doctor Who“, „Jupiter Moon“ und „Dark Knight“. Aaronovitch ist Autor von 17 Romanen und zahlreichen Kurzgeschichten und Comics.