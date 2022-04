VDBB: Torsten Löffler als Vorsitzender wiedergewählt

Buchhandel, Personalia

Der Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler (VDBB) hat auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung in Berlin seinen amtierenden Vorstand im Amt bestätigt:

Vorsitzender bleibt Torsten Löffler , Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Dr. Eckert (Belin).

, Geschäftsführer der (Belin). Schatzmeister ist unverändert Daniel Seidl, Geschäftsführer Hollmann Buch und Presse (Düsseldorf).

Darüber hinaus wurden auch die Mitglieder im Beirat des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler durch Wahl bestätigt, und zwar:

Lars Bauer ( Valora Retail Holding Germany , Hamburg)

( , Hamburg) Karl-Hans Schmitt ( Schmitt & Hahn , Heidelberg)

( , Heidelberg) Birte Volz (Voss im Bahnhof, Westerland/Sylt).

Neuer Vorsitzender der Betriebswirtschaftlichen Kommission (BWK) im Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler ist Jochen Halfmann (Lagardère Travel Retail Deutschland, Wiesbaden).

Löffler ist seit April 2019 Vorsitzender des VDBB. Zu der von ihm geführten Unternehmensgruppe Dr. Eckert gehören bundesweit mehr als 300 Geschäfte in den Bereichen Presse, Buch, Tabak und Convenience: Bahnhofsbuchhandlungen der Marke Ludwig, Pressefachgeschäfte der Marken Eckert, Box und PWV-Presseshop, Tabakwarenfachgeschäfte der Marke Barbarino sowie Convenience Stores unter den Labels Adam’s und Servicestore DB.

Seidl gehört als Schatzmeister bereits seit 2015 dem Vorstand an. Das Unternehmen Hollmann Buch und Presse ist seit April 2019 Bestandteil der Unternehmensgruppe QTRADO. Zu Hollmann gehören Flughafenbuchhandlungen unter dem Label Hollmann Buch und Presse, sowie Fachgeschäfte für Tabak, Presse, Spielwaren und Geschenkartikel unter den Labels Hollmann, Your Present und Sonnenkind. Die Filialen befinden sich am Flughafen Düsseldorf sowie in den Innenstädten von Düsseldorf und Gelsenkirchen.

Die Mitgliederversammlung war der Auftakt für die zweitägige Jahreshauptversammlung des VDBB in Berlin. Sie wird am 26. April mit einem Vortragsprogramm fortgesetzt, zu dem auch Geschäftspartner des Bahnhofsbuchhandels eingeladen sind. Im Hilton Hotel am Gendarmenmarkt werden rund 200 Gäste erwartet.

Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.