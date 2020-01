Orell Füssli Thalia wechselt Standort in Bern

Buchhandel

Standortveränderungen von Orell Füssli Thalia in Bern: Die Filiale im Warenhaus Loeb wird geschlossen, stattdessen eröffnet der Schweizer Buchhandelsmarktführer im August 2020 eine neue Filiale auf 1200 Quadratmetern. Details:

Der neue Standort in der Berner Spitalgasse 18/20 befindet sich rund 100 m entfernt und soll auf zwei Etagen weiterhin ein breites Buch- und Zusatzsortiment sowie ein Digitalangebot bereithalte.

Die aktuelle Filiale im Warenhaus Loeb (Spitalgasse 47/51), deren Mietvertrag nicht verlängert wurde, wird früher als geplant bereits Mitte Januar 2021 geschlossen.

Während einer Übergangszeit von rund 5 Monaten werden beide Filialen parallel geführt.

„Bern ist für uns von strategischer Wichtigkeit und es war immer klar, weiterhin mit drei Filialen in der Stadt Bern präsent zu sein“, so Pascal Schneebeli, CEO der Orell Füssli Thalia AG. Prägend für die neue Buchhandlung an der Spitalgasse in Bern sollen – wie bei den Neueröffnungen an der Europaallee in Zürich im Mai und im Seedammcenter in Pfäffikon SZ im Februar 2019 – ein modernes Ladendesign mit unterschiedliche Zonen und ein grosszügiger Innenausbau sein, heißt es weiter in der Unternehmensmeldung.

In Bern unterhält Orell Füssli Thalia zudem noch Standorte im Bahnhof SBB und in der Neuengasse (Buchhandlung Stauffacher).