Ordentliche Osterumsätze

Die beiden Wochen vor Ostern markieren stets eine erste Nachfragespitze im deutschen Buchhandel, die erst wieder im Herbst erreicht bzw. übertroffen wird. So auch in diesem Jahr, zeigt eine buchreport-Auswertung des Handelspanels von Media Control: Nachdem die Vorwoche (KW 13) die bis dahin umsatz- und absatzstärkste des bisherigen Jahres war, wurden die Werte in der Karwoche nochmals übertroffen.

Details: