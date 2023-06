Oliver Zille gibt Verantwortung für Leipziger Buchmesse ab

Personalia

Nach 30 Jahren als Gesicht der Leipziger Buchmesse gibt Oliver Zille aus persönlichen Gründen seine Aufgaben als Direktor der Leipziger Buchmesse Ende 2023 ab.

Parallel zu den Vorbereitungen auf die Leipziger Buchmesse 2024 wird für die Direktion eine Nachfolge gesucht.

Oliver Zille verantwortete seit 1991 als Projektleiter die Messebereiche Buch, Medien, Druck und Papier, Aus- und Weiterbildung. Seit 1993 leitete er die Leipziger Buchmesse und das Lesefest Leipzig liest. 2004 wurde er als Direktor der Leipziger Buchmesse Mitglied der Geschäftsleitung der Leipziger Messe.

Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe: „Die überaus erfolgreiche Entwicklung der Leipziger Buchmesse gemeinsam mit der Manga-Comic-Con und Leipzig liest ist eng mit Oliver Zille verbunden. Sein unermüdliches Engagement, seine Motivation, die Buchmesse in den mehr als 30 Jahren seines Wirkens immer wieder neu zu denken und für neue Zielgruppen zu öffnen, seine weitreichende Vernetzung sowie seine Anerkennung in der Branche formten die Leipziger Buchmesse zu dem herausragenden Kulturereignis, das sie heute ist. Ich danke Oliver Zille für die wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit in all den Jahren und bedauere sein Ausscheiden sehr. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“