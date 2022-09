Neuzugänge in den Lektoraten bei Hörbuch Hamburg

Personalia

Der Hörbuch Hamburg Verlag vergrößert sich, um „weiterhin optimal auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Audiomarkts einzugehen“.

Insgesamt 3 Neuzugänge sowie 2 Rückkehrerinnen unterstützen die Lektorate der Imprints Silberfisch, Hörbuch Hamburg und Osterwoldaudio.

Das Kinder- und Jugendlektorat von Silberfisch wird seit Juli durch Christina Zierk als Projektmanagerin mit Fokus „digitale Ausrichtung“ unterstützt. Nach einem Volontariat bei Jumbo Neue Medien gestaltete Zierk das Jugend- und All-Age-Hörbuchprogramm Goyalibre mit. Zuvor studierte sie Germanistik und Volkswirtschaftslehre und absolvierte Praktika bei Arrowsmith Agency, Eden Books und Coppenrath.

Ebenfalls bei Silberfisch startet am 15. September außerdem mit Lysann Struwe eine neue Volontärin. Sie studierte Buchwissenschaften und Germanistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und sammelte erste Verlagserfahrung bei einem 6-monatigen Praktikum im Carlsen Verlag.

Das Lektorat der Imprints Hörbuch Hamburg und Osterwoldaudio erhält seit Anfang des Jahres Unterstützung von Volontärin Karla Kordt. Sie studierte im Bachelor Anglistik und Germanistik an der Ruhr-Universität.

Seit Anfang des Jahres verstärken außerdem ihre Kolleginnen Lisa Heimann und Sarah Theel, die aus der Elternzeit zurück sind, wieder das Erwachsenenlektorat.