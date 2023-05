Neuordnung in der Literaturagentur AVA international

Personalia

Roman Hocke (69) ordnet die AVA international neu. Seit Anfang Mai ist Markus Michalek (43) in die Geschäftsleitung eingetreten. Die beiden Literaturagenten werden damit die AVA als eine der ältesten deutschsprachigen Literaturagenturen künftig gemeinsam führen.



Seine Karriere bei der AVA begann Markus Michalek 2012 im Rahmen eines Volontariats. Roman Hocke zu der Neuordnung in der Agentur: „Ich freue mich darüber, dass Markus Michalek in die Geschäftsleitung der AVA eintreten wird. Wir arbeiten seit sehr vielen Jahren erfolgreich zusammen und ich habe immer sein rasches Urteilsvermögen, sein sicheres Gespür für Qualität und seine Zielstrebigkeit hoch geschätzt. Seine Aufgabe wird es sein, die AVA in die Zukunft zu führen, und ich werde ihm dabei so lange wie möglich zur Seite stehen, in der Hoffnung, dass wir in der neuen Konstellation unsere Arbeit für unsere Klientinnen und Klienten noch fruchtbarer gestalten können als in der Vergangenheit.“



„Bei meiner Arbeit mit deutschsprachigen Autorinnen und Autoren habe ich früh gespürt, in der

AVA am richtigen Platz zu sein. Und ich habe das besondere Glück, mit Roman Hocke seit mehr

als zehn Jahren einen herausragenden Mentor als Wegbegleiter zu haben. Mit der AVA stehen

wir für gut erzählte literarische Geschichten ebenso wie für debattenfähige Themenbücher, im

Tagesgeschäft für ein faires Miteinander mit Verlagen und weiteren Verwertern, vor allem aber

für eine besonders enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den AVA-Autorinnen und –

autoren, um die optimalen Vermarktungsmöglichkeiten ihrer Werke zu gewährleisten. Diese

bewährte Tradition, seit Jahrzehnten das Erfolgsrezept der AVA, werde ich in meiner Funktion

als Geschäftsführer mit größtem Engagement fortführen“, so Markus Michalek.



Die AVA wurde 1978 vom ehemaligen Heyne und Goldmann-Verleger Reinhold G. Stecher

(1933-2017) gegründet, 2001 Jahre kam Roman Hocke als Partner mit der AVA international an

Bord, 2011 fusionierten die beiden Unternehmen unter dem Dach der AVA international. Neben

Roman Hocke und Markus Michalek sind derzeit noch Susanne Wahl als Literaturagentin und

Ralph Gassmann als Filmagent, Claudia von Hornstein für die Organisation und Logistik,

Cornelia Petersen-Laux für das Vertragswesen und Janine Hilz für die Honorarabteilung an

Bord.