Buchmesse „litera bavarica“ am 13.05.2023

Aus den Unternehmen

Die „litera bavarica“, eine Buchmesse mit den Schwerpunkten München und Bayern, findet in diesem Frühjahr – erstmals nach der Corona-Pause – wieder „in Präsenz“ statt, und zwar am Samstag, 13. Mai 2023, von 11 bis 18 Uhr im Zentrum St. Bonifaz, Münchner Karlstraße 34. Der Eintritt ist frei.

Unter der Schirmherrschaft von Gerald Huber – bekannt für seine Kultur- und Literatursendungen im Bayerischen Rundfunk – präsentiert sich die Welt der bayerischen Bücher in einer Vielfalt, die so in keiner Buchhandlung zu finden ist.

16 Verlage – darunter Allitera, C.H. Beck, Friedrich Pustet, Franz Schiermeier und Volk – schlagen ihre Stände auf, daneben Institutionen wie der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, die Kommission für bayerische Landesgeschichte und der Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen. Mit von der Partie sind außerdem die Zeitschrift „Literatur in Bayern“ und die Kulturzeitung „Münchner Feuilleton“.

Das Bühnenprogramm lädt zur persönlichen Begegnung mit Autoren ein: Markus Richter, ehemaliger Kastellan von Schloss Neuschwanstein, stellt seinen Thriller „Königsherz“ vor, der den Tod Ludwigs II. in neuem Licht erscheinen lässt. Uwe Neumahr erzählt von den Nürnberger Prozessen. Lea Hermann liest aus ihrem Debüt-Roman „Hirnweh“. Norbert Göttler und Elisabeth Tworek sprechen über „Kriegerdenkmäler in Oberbayern – Von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal“. Und Ulrike Claudia Hofmann gibt einem bis heute ungeklärten Kriminalfall, der sich am Starnberger See zugetragen hat, eine fiktive Rahmenhandlung. Für die Jüngsten präsentiert Thomas Endl sein Kinderbuch „Wohin du willst“ – eine abenteuerliche Reise mit der Münchner Trambahn bis zum Mann im Mond.

Hungern muss natürlich niemand: Dank einer rollenden Küche sorgt das Team von „La Trattoria Bio“ für das leibliche Wohl der Besucher. Eine Online-Version der Buchmesse ist vom 13. bis zum 31. Mai 2023 unter www.litera-bavarica.de/buchmesse2023 zu finden.