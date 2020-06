Neues Webinar: Instagram Stories richtig nutzen

Marketing, Praxis, Social Media, Social Media Marketing, Webinar, Webinar-Video

Mit mittlerweile über 15 Mio Nutzern in Deutschland, ist Instagram in der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch Instagram Stories ist eine Erfolgsgeschichte für sich. Mit diesem Feature lassen sich Foto- und Video-Sequenzen kreieren, die dann 24 Stunden nach dem Hochladen wieder verschwinden.

Die gute Nachricht für Unternehmen: Nutzer interagieren schneller mit Story-Inhalten als mit geposteten Inhalten im Feed und generieren so Leads.

In diesem Webinar erklärt Monika Skandalis, Marketing Managerin bei der Online-Agentur bilandia, was Sie benötigen, um direkt mit Ihrem eigenen Story-Content loszulegen. Dabei konzentrieren wir uns auf Instagram, werden aber auch einen Blick auf die neue Plattform Tik Tok werfen.

Inhalt:

Stories im Überblick

Exkurs: weitere Story-Plattformen

Stories als Advertising-Platzierung

Aufbau und Erzählweisen von guten Stories

Weitere Möglichkeiten für Stories

Referentin:

Monika Skandalis verantwortet als Marketing Managerin bei der Online-Agentur Bilandia die Konzeption und Umsetzung von Kampagnen mit Fokus Social Media. Zuvor studierte sie nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin Buchwissenschaft an der LMU München und war u.a. bei der Agentur We Are Social und dem Ullstein Verlag tätig.

Termin:

17. September, 12 Uhr

Dauer:

ca. 60 Minuten

Kosten

99 Euro zzgl. MwSt.

69 Euro zzgl. MwSt. für Abonnenten des Fachmagazines buchreport

kostenlos für Flatrate-Nutzer