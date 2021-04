Mehr Platz fürs Kleinteilige

Das Cornelsen Verlagskontor (CVK) baut am Bielefelder Standort seine Lagerlogistik aus und will damit die Schulbuchauslieferung in der Anlage deutlich beschleunigen.

Derzeit werden nach Unternehmensangaben rund 2 Mio Sendungen pro Jahr abgewickelt, von einzelnen Paketen bis hin zu Palettenlieferungen. Insbesondere das Kleinteilelager werde nach CVK-Angaben seit einigen Jahren zunehmend beansprucht. Über alle Handelspartner stelle man ein wachsendes Bestellvolumen im Bereich der Kleinbestellungen fest. Der Ausbau erfolge, um dieser Entwicklung auch perspektivisch gerecht werden zu können. Die Kapazität werde nun fast verdreifacht, heißt es.