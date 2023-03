Mehr Nachhaltigkeit beim Online-Shopping

Handel

Lieferung am nächsten Tag, kostenlose Rücksendung und verpackt in einem extra Karton – für mehr Klimaschutz würden viele Verbraucher auf solche Annehmlichkeiten verzichten. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1024 Online-Shoppern ab 16 Jahren in Deutschland.

60 % würden beim Onlineshopping für mehr Nachhaltigkeit längere Lieferzeiten in Kauf nehmen

56 % Mindestbestellwerte bzw. -mengen

40 % wären bereit, einen Aufpreis für umweltfreundliche Verpackungen zu zahlen und

39 % würden kostenpflichtige Retouren akzeptieren.

Zusätzliche Gebühren für einen klimafreundlichen Versand sind für 36 % akzeptabel.

Demnach finden 93 % der Online-Shopper, Händler sollten darauf achten, möglichst viele Waren in einen Karton zu packen. 70 % sind der Meinung, dass Händler keine Werbeprospekte aus Papier mehr versenden sollten und 59 % wünschen sich Paketzustellungen nur noch mit Elektrofahrzeugen. „Mehr Nachhaltigkeit wird zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor im Online-Handel. Neben der Reduzierung von Versandemissionen und alternativen Verpackungsmaterialien erwarten Kundinnen und Kunden auch verstärkt Angebote zur CO2-Kompensation und eine größere Auswahl nachhaltiger Produktalternativen“, sagt Bianka Kokott, Referentin Digitale Transformation beim Digitalverband Bitkom. „Solche nachhaltigen Angebote sollten nicht länger als Option, sondern als essenzieller Bestandteil eines zukunftsorientierten Onlinegeschäfts gesehen werden.“

Darüber hinaus wünschen sich mehr als drei Viertel (78 %) der Online-Shopper von Anbietern im Netz mehr Tipps für klimafreundliches Einkaufen. Wer online kauft, denkt bisher vor allem bei der Lieferung an Klimaschutz: Drei Viertel (77 %) der Online-Shopper bündeln einzelne Online-Bestellungen zu diesem Zweck, 70 % schicken weniger Waren zurück und 67 Prozent wählen umweltfreundliche Verpackungen, wenn diese angeboten werden. Knapp die Hälfte (47 %) achtet nach eigenen Angaben auf möglichst kurze Lieferwege, um die Umwelt zu schonen.