Martina Diemann steigt in Geschäftsleitung von GeraNova Bruckmann ein

Personalia, Verlage

Das Verlagshaus GeraNova Bruckmann beruft mit Martina Diemann erstmalig eine Chief Digital Officer als Mitglied in die Geschäftsleitung. Gemeinsam mit ihrem Team soll sie ab April „noch forcierter als bislang“ die digitale Transformation im Verlagshaus voranbringen.

Im Februar des vergangenen Jahres startete Diemann bei GeraNova Bruckmann als Head of Audience Development. Im Oktober 2023 übernahm die Betriebswirtin für Internationale Wirtschaft zudem die Position des Head of Digital und führte beide Stellen seitdem in Personalunion aus.

Durch die Zusammenlegung der Abteilungen Digital und Audience Development habe man eine „noch bessere Verzahnung der jeweiligen Skills und dadurch eine stärkere Verankerung von digitalen Mechanismen in den Workflows“ erreicht, heißt es in einer Unternehmensmeldung. Als Chief Digital Officer werde Diemann weiterhin vorrangig das datengetriebene Publizieren von verlagsweiten Inhalten verantworten.