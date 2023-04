Marion Preuß wechselt ins Sachbuch-Lektorat von Klett-Cotta

Personalia

Ab Mai verstärkt Marion Preuß das Sachbuch-Lektorat des Stuttgarter Klett-Cotta Verlags. Sie folgt auf Johannes Czaja, der Ende 2023 in den Ruhestand geht.

Preuß studierte und promovierte an der Münchner LMU und an der Queen Mary Universität London. Zudem arbeitete sie an der LMU in München als Dozentin der Buchwissenschaft. Im Jahr 2013 war sie bereits als Praktikantin bei Klett-Cotta tätig. Nach Stationen unter anderem als Volontärin im MVG Verlag und als freie Lektorin war Marion Preuß bis zuletzt als Sachbuchlektorin im Wilhelm Goldmann Verlag (Penguin Random House Verlagsgruppe) tätig.

Czaja, seit 1997 bei Klett-Cotta, bleibt noch bis Ende 2023 im Verlag. Er hat in seiner langjährigen Laufbahn die Bücher so namhafter Autor*innen wie u.a. Stephen Hawking, David Graeber, Wolfram Eilenberger und Bettina Hitzer betreut.