Marcel Ramirez übernimmt Key Accounting bei Helvetiq

Personalia

Ab dem 1. September übernimmt Marcel Ramirez die Key Account Betreuung beim Helvetiq Verlag für Deutschland und Österreich. Der Vertriebsexperte war in seiner Laufbahn in verantwortlicher Position u.a. für die Ullstein Verlage und Knesebeck tätig.

Mit seiner Vertriebsagentur arbeitet er aktuell für die Verlage Kamphausen Media, Midas, Murmann und Leykam. Er verstärkt zukünftig nun auch den Vertrieb des Helvetiq Verlags im deutschsprachigen Markt unter der Leitung der stellvertretenden Verlagsleiterin Eleni Karametaxas.

“Seit dem ersten Treffen mit Marcel Ramirez waren wir beeindruckt von seiner Leidenschaft für Bücher und wussten, dass er perfekt zu unserem Team passen wird”, so Karametaxas.

Marcel Ramirez kommentiert: „Der Helvetiq Verlag und sein Programm mit Kinderbüchern, Graphic Novels und besonderen Reise- und Kulinarik-Büchern hat mich vom ersten Kennenlernen an begeistert. Ich freue mich, mit meiner langjährigen Erfahrung, meiner Marktkenntnis und meinem Engagement zum bestmöglichen gemeinsamen Erfolg von Verlag und Handel beitragen zu können.“

Der international Buch- und Spieleverlag Helvetiq mit Sitz in der Schweiz feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. In Deutschland ist der Verlag seit 2019 aktiv. Helvetiq ist in den letzten Jahren in Deutschland, Frankreich, den USA und der Schweiz mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Der Verlag publiziert Kinderbücher, Graphic Novels, Reise- und Kochbücher auf Deutsch, Französisch und Englisch mit einem starken Fokus auf Design. Neben Büchern bringt Helvetiq auch Gesellschaftsspiele für Gross und Klein heraus, die vorwiegend in Europa hergestellt werden. Im Juli 2023 hat Helvetiq den deutschen Holzspieleverlag Steffen Spiele übernommen und führt diesen nun als Imprint weiter. Mit dieser Übernahme und seinen Vertriebsaktivitäten signalisiert der Verlag seine Absicht, Deutschland und Österreich zu Schwerpunktländern zu machen.