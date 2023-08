Sachbuchpreis für Helvetiq Verlag

Bücher und Autoren, Literaturpreise, Verlage

Der EMYS-Sachbuchpreis wird seit 2013 monatlich in Potsdam verliehen. Er zeichnet die besten Titel aus der Kinder- und Jugendliteratur aus. Aus den zwölf ausgezeichneten Monatstiteln wird der Jahres-Preisträger gekürt.

Im Monat September erhält der Schweizer Helvetiq Verlag die Auszeichnung für sein Kindersachbuch „Lichtputzer und Pulveraffen“ von Autor Markus Rottmann und Illustrator Michael Meister. Das Buch beleuchtet den Alltag der berufstätigen Menschen in vergangenen Zeiten und an verschiedenen Orten und zeichnet ungewöhnliche und in Vergessenheit geratene Berufe nach.

Der Preis wird vom Verein proWissen Potsdam in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam und der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (avj) monatlich verliehen.