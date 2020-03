Marc Sieper steigt bei Audio-To-Go ein

Personalia

Nach seinem Ausstieg nach 24 Jahren als Leiter von Lübbe Audio hat Marc Sieper eine neue Aufgabe gefunden: Der 50-Jährige unterstützt als Gesellschafter und Geschäftsführer den 2018 von Michael Matzke gegründeten Hörbuchverlag Audio-To-Go mit Sitz in Elsdorf (Rheinland).

„Die Aufbauarbeit bei Audio-To-Go erinnert mich an die Pionierzeit der Hörbücher, mit dem Unterschied, dass wir heute besonnen vorgehen und die Lehren der Vergangenheit berücksichtigen können“, erklärt Sieper in einer Meldung des in Elsdorf (Rheinland) ansässigen Hörbuch-Labels seine Motivation. Es sei ihm eine große Ehre, für Autoren des Verlages wie beispielsweise Wolfgang Hohlbein, Ilka Bessin und Andreas Winkelmann arbeiten zu dürfen.

„Audio-To-Go hat mit Marc Sieper einen sehr gut vernetzten und einflussreichen Branchenkenner gewonnen, der unseren Verlag ein großes Stück voranbringen wird“, kommentiert Inhaber Matzke den Einstieg von Sieper.

Audio-To-Go veröffentlicht Sachbuch- und Belletristik-Titel als Hörbuch oder Hörspiel, aktuell sind 45 Titel lieferbar und weitere 20 sind für das laufende Jahr in Planung. Neben Unterhaltungsstoffen aus den allgemeinen Bestsellerlisten finden sich im Programm von Audio-To-Go auch Biographien, politische Sachbücher und verschiedene literarische Titel.