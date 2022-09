Manfred Baumann legt neuen Merana-Fall vor

Seit 2010 schickt Manfred Baumann Kommissar Merana und sein Team regelmäßig auf die Jagd nach Mördern und Verbrechern. Der 1956 geborene Österreicher hat seine Karriere als Autor und Redakteur beim Sender ORF begonnen und ist seit Anfang der 1980er-Jahre auch als Kabarettist auf Österreichs Bühnen unterwegs.

Jetzt hat er als Autor den mittlerweile 10. Fall seines Kommissars Martin Merana vorgelegt: „Salzburgrache“ heißt er, ist wie immer im Gmeiner Verlag erschienen und im August auf Platz 14 der österreichischen Belletristik-Bestsellerliste eingestiegen.

Im neuen Krimi geht es um Kris Kailer, der gegen den Willen einiger renommierter Historiker ein touristisches Konzept für die Salzburger Burgen- und Schlösserlandschaft umsetzen will. Dann wird Kailer tot aufgefunden. Steckt eine selbst ernannte Bürgerwehr dahinter, die schon zuvor Politikern gedroht hatte? Für Kommissar Merana entspinnt sich ein vielschichtiger Fall, der auch ihn selbst zu erfassen droht.

Und auch ein weiterer in Österreich beheimateter Autor klettert in diesem Monat nach oben: Dirk Stermann schickt seine gleichnamige Romanfigur „Dirk Stermann“ nach gelungener Premiere 2010 („Sechs Österreicher unter den ersten fünf“) erneut los in „Maksym“ (Rowohlt), Platz 5.

