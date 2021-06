»Man kann Leser:innen mehr zumuten«

Der(VFLL) fordert eine Versachlichung der Gender-Debatte., Sprecherin der Regionalgruppe Hamburg, spricht im-Interview über die Herausforderungen beim Versuch, Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache herzustellen.

Warum wird überhaupt so heftig über Sprache gestritten?

Sprache ist etwas sehr Persönliches, alle können hier mitreden. Deshalb schwingt oft eine Verteidigungshaltung gegenüber der eigenen Sprachverwendung mit, das Thema wühlt eben auf. Deshalb beraten wir unsere Auftraggeber:innen, aber sensibilisieren auch im eigenen Verband.

Wie sieht der Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache aus?

Es braucht derzeit sicher kein großes Regelwerk. Wir befinden uns in einer Experimentierphase. Das ist manchmal nicht schön und wird noch etwas dauern, auch wenn sich besonders in den vergangenen zwei Jahren viel getan hat. Wer sprachlich alle Geschlechter sichtbar machen und Stereotypen aufbrechen will, kommt ums offene Gendern nicht herum, also die Beidnennung und den Gebrauch eines Gendernzeichens. Aber wer Gendernzeichen noch nicht nutzen mag, kann ja schon mal mit simplen Umformulierungen beginnen, bei denen man gar nicht bemerkt, dass gegendert wurde. Statt „Liebe Kollegen“ heißt es dann etwa „Liebes Team“. Durch den Verzicht auf das generische Maskulinum ergeben sich oft auch freundlichere Formulierungen: Aus „Radfahrer absteigen“ wird „Bitte schieben Sie Ihr Rad“.

Gendern greift die alten Rollenverständnisse an. Kann es sie auch verändern?

Da bin ich sicher. Als Frau war ich oft genervt, wenn ich beispielsweise in Formularen gar nicht „vorkam“. Gendern ändert das, aber Sprache und Schrift sind nur das eine. Es braucht auch andere Bilder, Grafiken, Logos, die Geschlechtergerechtigkeit visuell umsetzen.

Wie verhält sich die Buchbranche?

Da bewegt sich etwas. Inzwischen gibt es z. B. Kolleg:innen, die sich auf Sensitivity Reading spezialisiert haben, also die Durchsicht auf Stereotype, die sich einschleichen, wenn Autor:innen über Themen außerhalb der eigenen Erfahrung schreiben. Das gilt im Prinzip aber auch fürs Sachbuch. Im Grunde sind Gendernzeichen oder sensible Sprache ja gar nicht neu. Ich sehe da eine Wechselbeziehung: Je stärker Geschlechtergerechtigkeit, aber auch Diskriminierungsfreiheit eingefordert wird, desto mehr schlägt es sich sprachlich nieder und umgekehrt.

Wird die Diskussion breiter geführt als noch vor ein paar Jahren?

Ja, das Gespräch über geschlechtergerechte Sprache ist nicht mehr nur ein akademisches, sondern hat sich auf die Gesamtgesellschaft ausgeweitet. Man kann Leser:innen viel mehr zumuten und ich bin sicher, in zwei, drei Jahren wird sich einiges getan haben in Sachen Akzeptanz.