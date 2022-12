Louise Penny erneut auf Platz 1

Bücher und Autoren

Es ist eine neue Nummer 1 mit Ankündigung: „A World of Curiosities“ von Louise Penny steigt direkt nach dem Erscheinen auf dem Spitzenplatz in das US-Belletristik-Ranking ein. Damit schreibt auch der 18. Band der Krimireihe um Chief Inspector Armand Gamache die Bestsellergeschichte der kanadischen Autorin fort.

In „A World of Curiosities“, das wie die Vorgängerbände beim Macmillan-Verlag Minotaur erschienen ist, lässt Penny ihren Ermittler und seinen Kollegen Jean-Guy Beauvoir sich an ihren ersten gemeinsamen Fall erinnern. Damals war eine problembelastete Mutter ermordet worden, und deren zwei Kinder tauchen jetzt nach vielen Jahren wieder im Örtchen Three Pines auf. Zugleich wird ein 160 Jahre alter Brief entdeckt, in dem ein Steinmetz seinen Schrecken schildert, als er im Dorf eine Dachkammer zumauerte. Die Dorfbewohner entscheiden sich, die Kammer zu öffnen und entdecken darin eine Welt voller Kuriositäten. Doch Gamache merkt bald, dass in dem Raum mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht.

Louise Penny veröffentlichte den ersten Band ihrer erfolgreichen Gamache-Reihe „Still Life“ im Jahr 2005. Die ersten 4 Romane erschienen in deutscher Übersetzung bei Limes und Blanvalet; seit 2018 steht die Krimireihe bei Kampa im Programm. Inzwischen sind dort 15 Gamache-Bände erschienen, die regelmäßig im Paperback-Ranking einsteigen. Mit Platz 2 erreichte den bislang höchsten Rang Anfang 2022 der Titel „Totes Laub“, im November stieg der 15. Band „Wildes Wasser“ dirket von 0 auf Platz 4 ein.