Leipziger Lesekompass bekommt Comic-Schwerpunkt

Leseförderung

Der „Lesekompass 2023“ zeichnet Bücher für Kinder und Jugendliche aus, die besonders geeignet sind, junge Menschen fürs Lesen zu begeistern. Erstmals gibt es in der Ausgabe zur Leipziger Buchmesse 2023 den Schwerpunkt Comic.

In diesem Rahmen werden Comics, Mangas und Co. für ganz unterschiedliche Altersgruppen ausgezeichnet. Comics und Graphic Novels seien aktuell im Trend und eigneten sich daher gut, um Kindern und Jugendlichen den Spaß am Lesen näherzubringen und so ihre Lesekompetenz zu steigern, teilen Messe und die Stiftung Lesen mit.

Zur Leipziger Buchmesse 2023 werden Titel gesucht, die den Einstieg in die Welt der Bücher auf spielerische Art und Weise erleichtern, Lust aufs Weiterlesen machen und Kinder, Eltern und Pädagog/-innen gleichermaßen begeistern.

Das Konzept des Lesekompasses würdigt Bücher, die junge Menschen fürs Lesen begeistern und sich auch für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, z. B. als Klassenlektüre oder für die Projektarbeit eignen. Ziel der Initiatoren ist es, Eltern, ehrenamtlich Engagierten sowie Fachkräften in Kita, Schule, Bibliothek und Buchhandel eine Orientierung für die jährlich mehr als 9000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich zu bieten. Eine Jury aus unterschiedlichen Fachleuten prüft die Titel, bewertet diese und legt ihre Top 10 fest. Die Kinderjury kürt zum Schluss ihre beiden Favoriten jeweils in der Altersgruppe Grundschule sowie Sekundarstufe I.

Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, betont: „Der Lesekompass ist eine Auszeichnung von jungen Menschen für junge Menschen und soll helfen, im Dschungel der neuerschienenen Bücher, einen Überblick zu erhalten. So gelingt es schon seit vielen Jahren, die Lust am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Wir freuen uns auf die Comic-Edition im nächsten Jahr und auf viele neue spannende Titel.“

Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, zum Lesekompass: „Der Lesekompass soll Kindern und Jugendlichen Bücher nahebringen, um die Freude am Lesen zu steigern und damit ihre Lesekompetenz zu fördern. Denn noch immer verlässt jedes fünfte Kind die Grundschule ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Ein Defizit, das sich später kaum noch aufholen lässt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit dem Lesekompass ein Leuchtturm der Leseförderung geschaffen haben. Auch mit der Sonderedition dieses Jahr möchten wir allen Kindern und Jugendlichen zeigen, dass Lesen Spaß macht. Wir danken der Leipziger Buchmesse für die langjährige gute und enge Zusammenarbeit!“

Einreichung der Titel Verlage können ihre Titel noch bis zum 31. Oktober einreichen.