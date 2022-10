Deutscher Fotobuchpreis hat doch noch eine Zukunft

Veranstaltung

Anfang des Jahres 2022 sah es so aus, als hätte der Deutsche Fotobuchpreis keine Zukunft mehr. Ausrichter Stuttgarter Hochschule der Medien sah angesichts des damit verbundenen Aufwands keine Chance mehr auf weitere Ausgaben. Nach langer Ungewissheit gibt es nun eine Entwarnung: Der Deutsche Fotobuchpreis wird auch 2023 verliehen, rückt dazu unter das Dach des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder.

Im Oktober 2022 übergibt die Hochschule der Medien Stuttgart die Organisation des Fotobuchpreises an das Team des Festivals in Regensburg und Essen. In Regensburg soll dann im November 2023 auch die Verleihung stattfinden.

Der Deutsche Fotobuchpreis prämiert seit mehr als zwei Jahrzehnten die besten im deutschsprachigen Raum verlegten Fotobücher. Eine unabhängige Jury ermittelt die Preisträger*innen in mehreren

Kategorien. Preisgekrönt werden besondere Leistungen von Autor*innen, Fotograf*innen, Gestalter*innen und Herausgeber*innen mit dem Fokus auf fotografische Bilder. Neben Verlagen steht der Wettbewerb auch Studierenden, Unternehmen, Agenturen, Hochschulen, Fotograf*innen und Fotodesigner*innen offen.