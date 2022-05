Lars Hansen übernimmt technische Geschäftsführung von Westermann Druck

Personalia

Lars Hansen wird im September 2022 die Rolle des technischen Geschäftsführers von Westermann Druck, einem der zwei Druckbetriebe der Westermann Gruppe in Braunschweig, übernehmen. Der 43-Jährige kommt vom Mediendienstleister CPI, wo er zuletzt in Ulm als Geschäftsführer des Buchdruckbetriebs CPI Ebner & Spiegel tätig war. Zusätzlich verantwortete er für die deutsche CPI-Gruppe den PoD-Bereich sowie die IT und Fertigungsplanung aller Standorte.

Zusammen mit Rüdiger Weißflog, Geschäftsführer Vertrieb, wird Hansen die Doppelspitze des Druckbetriebes bilden. 2020 hatte Timo Blümer, CFO der Westermann Gruppe, die operative Geschäftsführung übernommen. „Ich freue mich, meine Geschäftsführung bald in die Hände von Herrn Hansen legen zu können. wir haben Westermann Druck nach der Zusammenführung mit der Produktion unserer Druckerei pva in Landau im Jahr 2020 ausgebaut und inzwischen organisatorisch neu aufgestellt. Mit der Einführung unseres neuen und für alle Druckstandorte einheitlichen ERP Systems im April dieses Jahres ist ein weiterer Meilenstein der Neuausrichtung gelungen. Herr Hansen wird mit seiner Erfahrung weiter an der Optimierung der Prozesse arbeiten und Westermann Druck so zu einer noch besseren Performance verhelfen“, erklärt Blümer die aktuellen Veränderungen.