KNV verspricht Besserung – mit mehr Personal

Buchlogistiker KNV Zeitfracht geht kommunikativ in die Offensive. Man habe das Team in der Erfurter Logistik aufgestockt, arbeite jetzt in drei Schichten und verstärke auch an den kommenden Samstagen das Personal, versichert der Großhändler in einer Rund-Mail an die Handelskunden. Vorangegangen waren Beschwerden aus dem Buchhandel über verzögerte Zustellungen, die KNV Zeitfracht mit Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bei den Schichtplänen und der Tourenplanung begründet hatte.

In einer aktuellen buchreport-Umfrage zur Nachschubleistung durch die Barsortimente und ihre Bücherwagen wird die Leistung des Erfurter Logistikzentrums durch den Handel weiterhin besonders kritisch bewertet:

KNV/Zeitfracht bescheinigen zwei Drittel eine Verschlechterung der Leistung, überwiegend sogar „deutlich schlechter“. Neben verzögerter Belieferung wird auch die Bevorratung kritisiert, weil Titel als kurzfristig nicht lieferbar angezeigt werden (Meldenummer 15).

Libri/Könemann kommt in der Umfrage auf hohe Zufriedenheitswerte: Knapp 90% attestieren eine normale oder sogar verbesserte Leistung.

Umbreit-Kunden bewerten die Leistung zu drei Viertel als normal oder verbessert, ein Viertel sieht die Dienstleistung etwas verschlechtert. Namentlich kritisiert wird der auf 17 Uhr vorgezogene Bestellannahme-Schluss.

Sorgen bereitet im Handel offenbar auch die Zustellung über Paketdienste, was auch die von den Barsortimenten gepackten Sendungen aus Online-Bestellungen von Endkunden berührt. Die Verzögerungen dürften im anschwellenden Weihnachtsgeschäft eher mehr werden.