Klaus-Peter Wolf stürmt auf Platz 1

Gegen diese Erfolgswelle hilft kein Deich und kein Dach: Klaus-Peter Wolf, Ex-Gelsenkirchener und längst sesshaft im ostfriesischen Norden, liefert verlässlich Bestseller.

Ende 2020 stieg sein bis dahin aktuellster Krimi „Ostfriesenhölle“ direkt auf Platz 1 ein. Nun ist der Nachfolger „Ostfriesensturm“ erschienen und klettert ebenfalls auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Belletristik Taschenbuch.

Es ist Wolfs 16. Krimi aus der Ostfriesenreihe um die Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. In diesem neuen Fall geht es – natürlich – wieder um finstere Ereignisse im ansonsten friedlichen Ostfriesland: In einer Ferienwohnung auf Wangerooge wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Die Tötungsart lässt vermuten, dass hierfür das organisierte Verbrechen verantwortlich ist – ein Verdacht, der Ann Kathrin Klaasen und ihr Team sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt. In einem Tierpark geschieht kurz darauf ein weiterer Mord. Unter Hochdruck durchsucht die Polizei leer stehende Ferienwohnungen, nachdem alle Touristen Ostfriesland verlassen mussten. Wo versteckt sich der Killer?

Wie die Vorgänger ist auch Wolfs neuer Krimi bei S. Fischer erschienen und für 13 Euro im Handel erhältlich.

