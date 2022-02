Thalia eröffnet Buchhandlung in Bad Pyrmont

Buchhandel

Der Hagener Filialist Thalia will 2022 ein Geschäft in der Innenstadt von Bad Pyrmont (Niedersachsen) eröffnen, so teilt es das Unternehmen mit. Dabei handele es sich nicht um eine Übernahme, sondern um ein neues Ladenlokal.

Auf 150 Quadratmetern Verkaufsfläche werde die neue Buchhandlung an der Brunnenstraße 33 Kundinnen und Kunden zukünftig ein vielfältiges Sortiment durch ein vierköpfiges Buchhandlungsteam bieten. Die Eröffnung ist für Juni geplant.

„Bad Pyrmont ist für uns ein sehr attraktiver Standort in der Region – wir freuen uns darauf, die Menschen vor Ort für die Welt der Bücher zu begeistern“, so Dennis Book, zuständiger Vertriebsdirektor bei Thalia. „Mit unseren Buchhandlungen möchten wir nicht nur ein gelungenes Einkaufserlebnis, sondern auch kulturelle Treffpunkte schaffen, die zum Erhalt lebendiger Innenstädte beitragen.“

Zentral in Bad Pyrmont gelegen, soll die neue Buchhandlung künftig ein klassisches Vollsortiment bieten. Ein großes Spielesortiment, ausgewählte Deko- und Geschenkartikel sowie die tolino E-Reading-Familie ergänzen das Angebot.