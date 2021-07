Klaus Füreder neuer Vorsitzender des Börsenvereins in Bayern

Personalia

Die Mitglieder des Börsenvereins – Landesverband Bayern haben bei der Hauptversammlung, die erstmals digital abgehalten wurde, einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Landesverbands ist Klaus Füreder. Er ist seit 2016 Inhaber der Arabella Buchhandlung in München und geschäftsführender Gesellschafter des Verlags Eder & Bach. Zuvor war er unter anderem für Ullstein und die Süddeutsche Zeitung tätig. Er tritt die Nachfolge von Michael Then (Weltbild, Augsburg) an, der nach sechs Jahren Amtszeit satzungsgemäß nicht mehr kandidierte.

In seiner Antrittsrede sagte Klaus Füreder: „Gerade der Buchhandel hat aus meiner Sicht das Zeug dazu, in den Zeiten der umfassenden Digitalisierung und des boomenden Online-Handels einen Kontrapunkt zu setzen. Buy local ist viel mehr als nur eine Floskel oder ein flotter Werbespruch.“ Er hielt ein Plädoyer für einen modernen, kundenorientierten und qualitativ hochwertigen Handel sowie für Rahmenbedingungen, die den Verlagen ein auskömmliches Arbeiten ermöglichen. Er schloss mit dem Appell: „Was wir aber meines Erachtens jetzt am dringendsten brauchen, ist eine große und breite Bewegung für die Attraktivität des Buches und den attraktiven Buchhandel mit einer Vielzahl von neuen Ideen und konkreten Aktivitäten. Und dafür werde ich mich insbesondere einsetzen und meine Beiträge leisten.“

In ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden Tilo Eckardt (Penguin Random House Verlagsgruppe, München, Vorstandsmitglied seit 2020), Lutz Nagler (Buchhandlung Kempter, Ottobrunn, Vorstandsmitglied seit 2018) und Rosemarie Reif-Ruppert (Gostenhofer Buchhandlung, Nürnberg, Vorstandsmitglied seit 2018). Erstmals in den Vorstand, der insgesamt mit jeweils drei Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich Verlag und Sortiment besetzt wird, wurden Julia Eisele vom gleichnamigen Münchner Verlag sowie Katja Meinecke-Meurer vom Nürnberger Tessloff Verlag gewählt. Bianca E. Kölbl von der Buchhandlung Biazza, München, wurde als Rechnungsprüferin in ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt als Rechnungsprüferin wurde Barbara Bucher (Druck + Verlag Ernst Vögel, Stamsried). Im Wahlausschuss engagieren sich weiterhin Guntram Gattner (Buchhandlung Gattner, Murnau), Nicolas Greno (Buchhaus Greno, Donauwörth) und Margit Ketterle (Droemer Knaur, München). Neues Mitglied im Wahlausschuss ist Michael Then (Weltbild, Augsburg).

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind die beiden Vorstandsmitglieder Thomas Nitz (Hugendubel) und Sebastian Zembol (mixtvision), die ebenfalls satzungsgemäß nach sechs Jahren nicht mehr kandidieren konnten, Marcella Prior-Callwey (Callwey Verlag), die zuletzt im Wahlausschuss tätig war, sowie Ernst Vögel (Druck + Verlag Ernst Vögel) als Rechnungsprüfer. Der Verein bedankt sich sehr herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement, ihre Ideen und ihre Zeit, die sie für die Branche investiert haben.

Die Mitgliederversammlung nahm außerdem die Satzungsneufassung an, die im Wesentlichen notwendig geworden war, um auch in Zukunft rechtssicher alle digitalen Möglichkeiten der Verbandsarbeit ausschöpfen zu können.