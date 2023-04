Kirsten Hommelhoff wird neue bvdm-Hauptgeschäftsführerin

Führungswechsel an der Spitze des Bundesverbands Druck und Medien (bvdm): Hauptgeschäftsführer Paul Albert Deimel verlässt altersbedingt Ende 2023 den Verband. Kirsten Hommelhoff wird am 15. November in den Verband eintreten und zum 1. Januar 2024 seine Nachfolgerin.