Julie Wellan: »Aus Sicht der Nutzer denken«

Bei der Planung einer Online-Werbestrategie die jeweilige Zielgruppe im Blick zu behalten und diese über die richtigen Kanäle zielgenau zu bedienen, ist eine große Herausforderung für alle Werbetreibenden. Wie man die Mediaplanung am besten angeht, weiß Julie Wellan von Bilandia.

Die Advertising-Expertin vermittelt in einem Webinar von pubiz am 22. Juli grundlegendes Know-how und konkrete Tipps, wie sich verschiedene Online-Kanäle am besten für die eigenen Kampagnen nutzen lassen. Im Vorab-Interview erklärt sie schon einmal, warum eine gute Online-Mediaplanung so wichtig ist:

Warum ist eine differenzierte Online-Werbestrategie wichtig?

Kundinnen und Kunden befinden sich zu jeder Zeit auf verschiedenen Plattformen und dabei in allen möglichen Einkaufsstadien, ob sie nur offen für Inspiration sind oder ganz konkret etwas suchen. Durch die eigene Online-Werbestrategie können weniger oder mehr dieser Plattformen und Stadien abgedeckt werden – und dadurch potenziell mehr Kundinnen und Kunden erreicht werden.

Wie stark unterscheiden sich die Communitys der einzelnen Social-Media-Plattformen?

Es gibt die großen, zum Beispiel Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest – da lässt sich für so gut wie jedes Produkt eine Community mit den richtigen Kampagnen-Einstellungen finden. Andere sind da spezieller, zum Beispiel eher für jüngere Zielgruppen.

Was sind die gängigsten Fehler bei der Kampagnenplanung?

Was die Plattformen angeht: von vornherein eine Plattform auszuschließen oder sich auf eine zu versteifen. Wenn man sich an die Umsetzung macht, ist mit das Wichtigste, aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu denken. Der Rest ist dann nur Formales – falsche Größen oder Optionen genutzt oder ähnliches.