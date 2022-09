Julia Sommerfeld übernimmt Sachbuch bei Gräfe und Unzer

Personalia

Julia Sommerfeld übernimmt ab Oktober die Verlagsleitung für das Sachbuchprogramm der Gräfe und Unzer Edition. Sie folgt auf Angela Gsell, die das Unternehmen im September verlassen hat.

„Wir freuen uns, dass wir mit Julia Sommerfeld eine erfahrene und gut vernetzte Kollegin gewinnen. Sie bringt ein hohes Qualitätsbewusstsein und Freude an breit vermarktbaren Büchern mit, so wie wir es auch lieben. Darüber hinaus schätzen wir ihre empathische Art und freuen uns auf eine echte Teamplayerin“, so Ulrich Ehrlenspiel (Programmgeschäftsführer bei Gräfe und Unzer).

Sommerfeld startete ihre Verlagslaufbahn als Volontärin in der Verlagsgruppe Droemer Knaur. Die letzten elf Jahre war sie als Sachbuchlektorin für die Verlage Heyne, Ludwig und Ariston in der Penguin Random House Verlagsgruppe tätig.