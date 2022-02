Jules Vernes »In 80 Tagen um die Welt« kommt ins Kino

Bücher und Autoren

Die animierte Neuinterpretation von Jules Vernes Abenteuerroman „In 80 Tagen um die Welt“ kommt am 3. Februar ins Kino. Zum Hintergrund:

Der französische Schriftsteller Jules Verne wurde durch Romane wie „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, „20.000 Meilen unter dem Meer“ oder die „Reise um die Erde in 80 Tagen“ weltberühmt. Und obwohl diese bekannten Abenteuerromane aus dem 19. Jahrhundert stammen, werden sie noch heute regelmäßig neu aufgelegt, adaptiert und interpretiert.

Der Klassiker „Reise um die Erde in 80 Tagen“ erscheint so unter anderem bei Fischer im Taschenbuch (2003), bei Anaconda in einer vierbändigen Verne-Ausgabe im Schuber (2013), bei Arena im Rahmen der „Klassiker einfach lesen“-Reihe und als Soundbuch für Kinder bei YoYo Books (beide 2020). Zudem wurde die Geschichte unter dem gängigen Titel „In 80 Tagen um die Welt“ erst im vergangenen Jahr bei Reclam neu aufgelegt. Im April des selben Jahres erschienen überdies beim Leipziger Verlag Kult Comics die Romane „In 80 Tagen um die Welt“, „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, „Der Kurier des Zaren“ und „20.000 Meilen unter dem Meer“ in der Adaption des spanischen Comic-Zeichners Ramón de la Fuente.

Genau wie auf dem Buchmarkt finden sich auch im Kino und im TV immer wieder Variationen und Neuinterpretationen von Vernes Geschichten. Erst zu Weihnachten 2021 zeigte das ZDF die achtteilige neue Serie „In 80 Tagen um die Welt“ (noch bis Dezember 2022 in der Mediathek). Keine zwei Monate später kommt „In 80 Tagen um die Welt“ nun als kinderfreundlicher Animationsspaß in die Kinos.