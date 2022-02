Kazés „Jujutsu Kaisen“ sorgt für Umsatzplus

Aus den Unternehmen

Der Pandemie zum Trotz boomte der Manga-Markt auch 2021 ungebrochen. Während die Branche sich über hohe zweistellige Zuwachsraten freute, konnte KAZÉ Manga seinen Umsatz gegenüber dem Rekordjahr 2020 sogar mehr als verdoppeln. Seit Gründung des Labels in 2012 hat sich KAZÉ Manga so in weniger als zehn Jahren zum zweitstärksten Manga-Verlag Deutschlands entwickelt.

Großen Anteil daran trägt der Erfolg von Jujutsu Kaisen. Die Dark-Fantasy-Serie von Gege Akutami konnte ihre Verkaufszahlen besonders im Zuge der Anime-Adaption kontinuierlich steigern und war verlagsübergreifend 2021 die umsatzstärkste Manga-Serie auf dem deutschen Markt. Die Kinoadaption des Prequelbands JUJUTSU KAISEN 0 ist bereits für eine Auswertung im Rahmen der KAZÉ Anime Nights vorgesehen.

Auch Tokyo Ghoul, von 2015 bis 2017 meistverkaufter Manga in Deutschland und eigentlich bereits seit März 2019 abgeschlossen, verzeichnet weiterhin beachtliche Verkaufszahlen, ebenso wie die beliebte Volleyballserie Haikyu!!, deren 28. Band dieser Tage erscheint. Bester Neustart für KAZÉ Manga 2021 und nach ONE-PUNCH MAN der zweitbeste Start für das Label überhaupt war der Fußball-Manga BLUE LOCK, dessen erster Band seit November bereits über 10.000 Exemplare verkauft hat. Damit hat KAZÉ Manga nach Haikyu!! bereits den zweiten Manga mit Sportthematik in Folge erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert. Auch der Ende 2020 gestartete Comedy-Manga Spy x Family zählte zu den erfolgreichsten Titeln des vergangenen Jahres; Band 1 hat hier bereits deutlich über 20.000 Bände abgesetzt. BLUE LOCK und Spy x Family erhalten zudem 2022 noch Anime-Umsetzungen, die ihre Popularität weiter befeuern dürften. Zu den Horrorserien Hell’s Paradise und Bright Sun – Dark Shadows folgen in Kürze ebenfalls animierte Versionen. Im Boys-Love-Segment sorgte besonders der erfolgreiche Start der thematisch eher ungewöhnlichen Dreibänders My Pretty Policeman für Aufsehen.