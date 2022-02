»Jujutsu Kaisen« dominiert das Manga-Ranking

Bücher und Autoren

Sprung an die Spitze der meistverkauften Manga: Der 14. Band der „Jujutsu Kaisen“-Reihe sichert sich direkt nach Erscheinen Platz 1 der Themenbestsellerliste Manga.

Mit „Jujutsu Kaisen“ ist dem Zeichner und Texter Gege Akutami ein internationaler Bestseller gelungen. In Deutschland erscheinen die Action/Mystery-Manga bei Kazé Manga und dominieren das hiesige Manga-Ranking deutlich: Gleich 5 „Jujutsu Kaisen“-Bände können sich in den Top 15 platzieren. Mit dem neuen Band der Manga-Reihe können sich die Fans auch die Wartezeit bis zur neuen Staffel der Anime-Adaption verkürzen: Staffel 1 des Animes „Jujutsu Kaisen“ ist seit Herbst 2020 auch in Deutschland verfügbar, Staffel 2 soll 2023 folgen. Und bis dahin liegt auch schon neuer Manga-Stoff vor: Band 15 erscheint im März, Band 16 folgt im Mai.

Auch der in Ludwigsburg ansässige Comic- und Manga-Verlag Cross Cult hat Grund zum Feiern: „Demon Slayer 1“ und „Demon Slayer 2“ von Koyoharu Gotouge können sich erneut auf der Themenbestsellerliste Manga platzieren. Cross Cult-Verleger Andreas Mergenthaler freut sich außerdem über 100.000 verkaufte Exemplare von „Demon Slayer 1“.

Zur Themenbestsellerliste Manga geht es hier.