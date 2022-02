TikTok für Einsteiger: Welcome to #Booktok!

Marketing, Social Media, Veranstaltung

TikTok hat im Frühjahr 2020 weltweit alle Download-Rekorde gebrochen und ist seitdem eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen weltweit. Was genau an dem Hype der Video-Plattform dran ist, warum Nutzerinnen und Nutzer dort überdurchschnittlich viel Zeit verbringen und was #BookTok ist, erklärt Ihnen Anja Spägele, Marketing Managerin bei Bilandia, im pubiz-Webinar.

Was ist dran an der Videoplattform? Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Wie sehen Marketingmöglichkeiten aus und wie präsentiert sich die Buchbranche dort? Diese und viele weitere Fragen rund um TikTok werden im Webinar geklärt.

Inhalt:

TikTok: Vorstellung der Video-Plattform

Aufbau und Insights der App

Sounds und Trends

Best Practice: So präsentiert sich die Buchbranche bei #BookTok

Referentin:

Anja Spägele ist seit 2017 bei der Online-Marketing Agentur Bilandia in München tätig und verantwortet dort die Konzeption und Umsetzung von Kampagnen mit Fokus Contenterstellung, Influencer-Marketing und Storytelling für Social Media. Zuvor studierte sie Buchwissenschaft und Germanistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Termin:

Donnerstag, 3. März, 12 Uhr

Dauer:

ca. 60 Minuten

Zur Anmeldung für das TikTok-Webinar geht es hier.