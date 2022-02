Aus Boxine wird Tonies

Ab dem 28. Februar 2022 wird die Änderung in Deutschland vollzogen, die internationalen Gesellschaften in den USA, UK und Frankreich werden in einem zweiten Schritt in tonies US Inc., tonies UK Ltd. und tonies France SAS umbenannt. Diese Änderungen sind für den 31. März 2022 geplant. Durch die Zusammenführung der Firmennamen werde ein weltweit einheitliches Auftreten des Unternehmens sichergestellt, heißt es.

Marcus Stahl, Gründer und Co-CEO „Als wir die Boxine GmbH 2016 gegründet haben, konnten wir von dem jetzigen Erfolg nur träumen. Die Marke tonies ist mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands bekannt, so dass die Firmenumbenennung in tonies nur der nächste logische Schritt ist. Durch die Zusammenführung der Firmennamen werden wir mit unserem starken Markennamen international einheitlich auftreten. Dies wird uns bei unserem weiteren internationalen Wachstum helfen.“