Beim Kindersport heißt es »Watscheln wie eine Ente, springen wie ein Floh«

Studien zufolge bewegen sich viele Kinder in Deutschland zu wenig. Das Produktangebot zum Thema Kinderbewegung hat deutlich zugenommen. Praxis-Anleitungen zeigen, wie sich Übungen in den Alltag integrieren lassen.

Die Krankenkasse DAK Gesundheit schlug im Herbst 2021 Alarm: Die Bundesregierung müsse dringend einen „Aktionsplan Kindergesundheit“ aufstellen, der „auf die Situation in Familien, Kitas, Schulen und Vereinen eingeht, um die Gesundheit von Mädchen und Jungen besser zu schützen“. Vorausgegangen war eine Sonderanalyse, die auf Krankenhausdaten basierte. Demnach seien die Klinikbehandlungen von Kindern mit der Diagnose Adipositas innerhalb eines Jahres um 60% gestiegen, auch die Behandlung von seelischen Störungen habe stark zugenommen. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben deutlich negative Effekte auf die Kinder- und Jugendgesundheit – vor allem in den Bereichen Körpergewicht und psychische Gesundheit“, mahnt Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in dem Bericht der DAK Gesundheit. „Diese Effekte werden uns noch nachhaltig beschäftigen.“