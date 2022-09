Johannes Lohaus verstärkt Verlag Barbara Budrich als Volontär im digitalen Vertrieb

Aus den Unternehmen

Das Team des Verlags Barbara Budrich wächst weiter: Seit Juli 2022 unterstützt Johannes Lohaus das Team als Volontär im digitalen Vertrieb.

Johannes Lohaus hat von 2017 bis 2022 Englische Philologie und Rechtswissenschaften in Göttingen studiert. Das Volontariat bei Budrich ist sein erster Schritt in die Verlagswelt. Johannes Lohaus über seine neue Tätigkeit: „Nach meinem Studium bin ich nun als Volontär für den digitalen Vertrieb im Verlag Barbara Budrich tätig. Ich freue mich darauf, im Rahmen des Volontariats die Abläufe im Verlagswesen von Grund auf kennenzulernen und einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen im digitalen Vertrieb zu bekommen.“

Auch unsere Vertriebsleiterin Karen Reinfeld freut sich über den Zuwachs im Team: „Wir heißen Johannes Lohaus herzlich im Budrich-Team willkommen! Mit seiner Unterstützung und seinem Engagement können wir unseren digitalen Vertrieb weiter stärken.“

Und nicht zuletzt freut sich unsere vierbeinige Unterhaltungsbeauftragte Bonnie (Foto) über das neue Team-Mitglied!