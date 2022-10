Je 25.000 Euro gehen nach Bernau, Stade und Bremen

Handel

Die Preisverleihung des zum 8. Mal ausgerichteten Deutschen Buchhandlungspreises fand im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt. Und Gold gab es für 3 Buchhandlungen, die von der Jury als „beste Buchhandlungen“ ausgewählt wurden und von Kulturstaatsministerin Claudia Roth jeweils mit einem Gütesiegel und einer Prämie in Höhe von je 25.000 Euro ausgezeichnet wurden:

Die Buchhandlung Schatzinsel von Sylvia Pyrlik in Bernau, nördlich von Berlin in Brandenburg gelegen, war bereits 2020 mit dem Basis-Preis „Herausragende Buchhandlung“ ausgezeichnet worden. Die Buchhandlung hat auch ausgewählte Spielzeuge im Programm und veranstaltet zahlreiche Lesungen, teils in der kleinen Buchhandlung, teils an verschiedenen Orten in der Stadt. buchreport hat vergangenes Jahr eine „Wundertüten“-Aktion der Schatzinsel vorgestellt.

Die Traditionsbuchhandlung Friedrich Schaumburg von Heide Koller-Duwe in Stade (Niedersachsen) gehörte jetzt zum 4. Mal zum Kreis der Nominierten und hat nach den bisherigen Basisprämien jetzt den Hauptpreis gewonnen.

Der Logbuchladen wurde 2012 Bremer Stadtteil Walle von der Buchhändlerin und Schriftsetzerin Sabine Stiehler und ihrem Mann, dem Grafik-Designer, Drucker und ehemaligen Verleger Axel Stiehler gegründet. Logbuch pflegt im Sortiment besonders das Programm unabhängiger Verlage. Logbuch wurde bereits viermal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Basisversion ausgezeichnet.

Fünf weitere Buchhandlungen haben jetzt eine Prämie in Höhe von jeweils 15.000 Euro erhalten, verbunden mit einem Gütesiegel als „besonders herausragende Buchhandlungen“:

Claudia Roth strich die Rolle von Buchhandlungen als „ein elementar wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft“ heraus: „Bücher sind ein Rückgrat unserer demokratischen Kultur, und der stationäre Buchhandel ermöglicht – gerade auch im ländlichen Raum – den Zugang und die Begegnung mit Literatur in all ihren vielfältigen Formen.“

»Pandemie war für viele eine existenzielle Bedrohung. Jetzt gibt es neue Haerausforderungen.«

Roth thematisierte auch die besonderen Herausforderungen der jüngsten Krisen: „Die Buchhandlungen haben schwierige Jahre hinter sich, nicht zuletzt die Pandemie war für viele von ihnen eine existenzielle Bedrohung. Aber sie haben sie – mit neuen Vertriebswegen, Social-Media-Aktivitäten und vielfältigen digitalen Veranstaltungen – also mit viel Mut und Phantasie bewältigt.“ Claudia Roth weiter: „Jetzt gibt es neue Herausforderungen – nicht zuletzt durch den Angriffskrieg Putins in der Ukraine -, insbesondere in Form von enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Produktionskosten. Diese Herausforderungen kann die Politik nicht beseitigen, aber sie kann dem Buchhandel durch die Garantie bewährter Rahmenbedingungen zur Seite stehen.“ Die Buchpreisbindung sei dafür „das wichtigste Instrument“. Sie verhindere, dass Buchhandlungen etwa im Wettbewerb mit dem Online-Handel unterboten werden. „Dafür werden wir auch in Zukunft sorgen. Auch sind wir im Gespräch mit der Branche, wie Buchhandlungen und auch Verlage in dieser besonderen Situation noch stärker unterstützt werden könnten.“

Anspruchsvoll, kulturell, lesefördernd

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt kleine, inhabergeführte Buchhandlungen. Kriterien sind:

ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment

ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten

innovative Geschäftsmodelle

Engagement im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche.

Es werden insgesamt Preisgelder in Höhe von insgesamt 850.000 Euro verteilt an Buchhandlungen, deren Jahresumsatz in den vergangenen 3 Jahren unter 1 Mio Euro lag. Neben den Hauptpreisträgern (s.o.) mit Prämien in Höhe von 25.000 und 15.000 Euro erhalten 100 weitere Buchhandlungen in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“ je 7000 Euro:

Baden-Württemberg

Aegis Literatur Buchhandlung, Ulm

Bücher- und Handelsregal, Bopfingen

Buchhandlung Bücherstübli, Waldshut-Tiengen

Buchhandlung Eulenspiegel, Wiesloch

Buchhandlung Schmidt, Schwäbisch Gmünd

Buchhandlung zum Wetzstein, Freiburg

BuchKultur Opitz, Konstanz

Buchladen in der Rainhof Scheune, Kirchzarten

Lyrikhandlung am Hölderlinturm, Tübingen

Bayern

Blattgold literatur, München

Bücher Lehmann, Nördlingen

Buchhandlung am Obstmarkt, Augsburg

Buchhandlung am Turm, Ochsenfurt

Buchhandlung Genniges in Roth, Roth

Buchhandlung Jakob, Nürnberg

Buchhandlung Volkert, Sulzbach-Rosenberg

Buchladen am Kopernikusplatz, Nürnberg

Hätzfelder Bücherstube, Würzburg

Rauch & König Buchladen, München

Berlin

BötzowBuch

Buchhandlung Godolt

Buchhandlung Winter

Buchladen zur schwankenden Weltkugel

Der Zauberberg

Die Buchkönigin

Disko – Buchhandlung für Literatur und Theater

Einar & Bert Theaterbuchhandlung

Khan Aljanub

Kommedia Buchhandlung

Libelle Buchhandlung Alt-Treptow

Prior & Mumpitz

Schropp Land & Karte

Uslar & Rai

Zabriskie – Buchladen für Kultur und Natur

Brandenburg

Buchhandlung Mayer, Finsterwalde

Buchladen Sputnik, Potsdam

Hamburg

Buchhandlung Blattgold

Buchhandlung Lüdemann

Buchhandlung Seitenweise

Knuffels

Hessen

Brencher Buchhandlung, Kassel

Buchhandlung Lesezeichen, Darmstadt

Buchhandlung Paul und Paulinchen, Fulda

Buchladen am Freiheitsplatz, Hanau

Lesebär, Großkrotzenburg

Litera, Langen

Literaturhandlung Paperback, Bad König

Schnitzlersche Buchhandlung, Wetzlar

TFM – Centro do Livro e do Disco de Língua Portuguesa, Frankfurt am Main

Weltenleser, Frankfurt am Main

Wortreich – Buchhandlung in der Villa Herrmann, Ginsheim-Gustavsburg

Mecklenburg-Vorpommern

Bücherinsel Binz, Ostseebad Binz

Dahlmanns Bazar, Sassnitz

Littera et cetera, Schwerin

Sequential Art, Rostock

Niedersachsen

Bücher von Bestenbostel, Nordenham

Bücherwurm, Braunschweig

Buchhandlung Buchstäblich, Lilienthal

Buchhandlung Moller, Bad Lauterberg im Harz

Eulenspiegel Buchhandlung, Göttingen

Sternschnuppe Buchhandlung, Hannover

Nordrhein-Westfalen

BiBaBuZe, Düsseldorf

Bücherstube Aegidienberg, Bad Honnef

Buchhandlung Der Wunderkasten, Münster

Buchhandlung Kortenkamp, Haltern am See

Buchhandlung Krein, Neunkirchen-Seelscheid

Buchhandlung Ute Hentschel, Burscheid

BuchLaden46, Bonn

Der andere Buchladen, Krefeld

Hansen & Kröger, Wiehl

Heinrich-Heine Buchhandlung, Essen

Knirps & Riese Kinderbuchladen, Köln

Parkbuchhandlung, Bonn

Pegasus Buchhandlung, Verl

WortReich – Lesen und mehr, Meschede

Rheinland-Pfalz

Buchhandlung Leseratte, Bad Kreuznach

Der Buchladen Wissen, Wissen/Sieg

Hähnelsche buchhandlung, Hachenburg

Saarland

Bücherhütte Wadern, Wadern

Buchhandlung Rote Zora Merzig, Merzig

Buchhandlung und Antiquariat Hahn, Kirkel-Limbach

Sachsen

Buchhaus-Reisen, Limbach-Oberfrohna

Richters Buchhandlung, Dresden

Rotorbooks, Leipzig

SeitenBlick, Leipzig

Taschenbuchladen, Freiberg

Sachsen-Anhalt

Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen, Halle

Der Esel auf dem Dach, Wittenberg

Fabularium, Magdeburg

Mein Buchladen, Köthen

Schleswig-Holstein

Buchhandlung Jan Stümpel, Friedrichstadt

Buchhandlung Schopf, Brunsbüttel

Carl-von-Ossietzky Buchhandlung Flensburg, Flensburg

Edition-115, Felde

Kropper Buch, Kropp

Prosa – Der Buchladen, Lübeck

Thüringen

Buchhandlung LeseLust, Eisenach

Buchhandlung Niklas, Mühlhausen

Lesezeichen. Die Buchhandlung, Schmalkalden

Lutherbuchhandlung, Schmalkalden

Ein undotiertes Gütesiegel haben folgende (größere) Buchhandlungen erhalten: