Buchhandel

Vom 10. bis zum 12. November findet in diesem Jahr in Erfurt die Jahrestagung des Branchennetzwerks BücherFrauen statt. Dabei gilt noch bis zum 30. September (Samstag) ein Frühbucher-Rabatt, wie die Veranstalter betonen.

Auftakt und erster Höhepunkt des diesjährigen Treffens sei die Verleihung des BücherFrauen-Literaturpreises „Christine“, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum zweiten Mal verleihen die BücherFrauen ihren Literaturpreis im Vorfeld der Jahrestagung. Am Freitagabend, 10. November, findet die Ehrung der Gewinnerin im Literaturhaus Erfurt statt. Die Preisträgerin wird dann auf der Frankfurter Buchmesse (Donnerstag, 19. Oktober, 16.00 Uhr, Halle 3.1 C 105) bekannt gegeben.

Um einen breiten Austausch mit anderen Menschen der Buchbranche zu ermöglichen, steht das Programm am Samstag auch Gästen offen. Die Teilnahme daran ist allerdings kostenpflichtig: Bis zum 30. September gilt ein Frühbucher-Rabatt von 129 EUR für BücherFrauen und 160 EUR für Nicht-Mitglieder. Ab dem 1. Oktober zahlen BücherFrauen 159 EUR und Nicht-Mitglieder 190 EUR, Volontäre und Auszubildende zahlen

generell 99 EUR.

Die Anmeldung erfolgt über die Website: buecherfrauen.de. Dort sind auch weitere Informationen zum Programmablauf und den Workshops zu finden.